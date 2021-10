La saison des croisières s'annonce bien pour le Grand Port Maritime de Rouen

Cette année, les bateaux de croisière seront nombreux à faire escale à Rouen ou Honfleur. Selon Laurent Laemlé, adjoint au chef de service du Port de Honfleur : "Si les prévisions se confirment, ce sera notre plus belle saison. Nous aurons notamment une double escale, le 4 juin, avec le Quest for Adventure et le Island Sky."

Trente paquebots sont attendus à Honfleur, sans compter les six navires qui remonteront la Seine pour atteindre Rouen.

Il est à noter que le Port de Rouen fait partie des premiers ports de la façade maritime Manche-Atlantique en nombre de journées d'escale. Il faut dire que chaque année, une quarantaine de navires de croisière s'arrêtent dans les terminaux de Rouen et de Honfleur.