Jérémy Marie, 71 pays en auto-stop

Avec 9 000 € en poche, le fruit d'un an d'économies, et après avoir étudié dans le domaine du tourisme, il a fait le choix d'une autre école : celle du monde. "Je voulais découvrir la planète, voir ce qu'elle avait à me proposer", souligne-t-il. "L'auto-stop était la meilleure façon pour moi de rencontrer les habitants, de voir le monde de plus près. J'avais prévu un voyage de deux années. Il a duré cinq ans et cinq mois" !

71 pays traversés

Des 71 pays traversés en levant le pouce, Jérémy Marie garde en lui des moments mémorables. "Chacun agissait comme un guide de portion de route. Mon meilleur souvenir, c'est la traversée du Pacifique en voilier stop". Adepte du bon sens et des bons plans pour se loger, comme le CouchSurfing, le jeune homme a pu éviter au maximum les mauvaises rencontres. "La stupidité humaine a quand même fait surface une fois. Au Vénézuela, j'ai été agressé par des officiers de police. Ils m'ont volé mon ordinateur. Dans ces moments-là, je perds un peu foi en l'humanité".



Un livre en projet

Depuis son retour en France, le globe trotter Jérémy Marie revient doucement "à une réalité différente. J'ai maintenant besoin d'écrire un livre, de poser sur le papier tout ce que j'ai vu et de donner un sens à tout cela", explique-t-il. "Ce retour au quotidien, j'ai eu le temps de m'y préparer. Je n'arrive pas devant un mur impossible à franchir. J'ai le projet de retourner en Indonésie, retrouver mon amie. Et il me reste encore des pays que je n'ai pas visités comme l'Inde ou le Japon". Le voyage en quête d'ailleurs est loin de toucher à sa fin.