Caen. La fin des petites étapes pour l'Hermione ?

Elle fait toujours l'objet d'un engouement populaire, et cela n'a pas échappé à la règle sur le Quai Charcot de Ouistreham (Calvados), depuis mardi 14 mai 2019, qui a vu plus de 36 000 visiteurs observer la merveille. L'Hermione, qui a entamé son périple Normandie Liberté à Cherbourg est à mi-parcours, en partant de Ouistreham ce vendredi 17 mai au matin, avant de rejoindre l'Armada de Rouen (Seine-Maritime), le 7 juin prochain.

"Les petits voyages nous coûtent très cher"

Elle rentrera à Rochefort, son point d'attache, le 5 juillet. Pour ne plus en repartir ? Pas vraiment, mais au moins sous un autre modèle de déplacement. Écoutez le commandant de bord Yann Cariou nous livrer quelques confidences sur la suite du programme :

"Les petits voyages sont compliqués à mener et nous demandent beaucoup d'énergie. Chaque jour, l'Hermione nous coûte 15 000€ quand on navigue, ça coûte très cher. On cherche un autre modèle, plus orienté sur de grands voyages internationaux".

S'il ne s'est pas exprimé sur les lieux de destination, il semblerait que la réplique de la frégate de La Fayette hisse les voiles pour un futur tour du monde. Yann Cariou a affirmé que ce serait "plus loin que les Etats-Unis".

