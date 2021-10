CAEN-ISTRES (1-0) : Malherbe in extremis

Quand les deux frappes cadrées d’une équipe en une mi-temps proviennent de son défenseur central, c’est que forcément quelque chose cloche. Les tirs de Jérémy Sorbon manquaient de puissance (26e, 34e), et auraient surtout pu décoincer un onze de départ un peu engoncé. Peu inspirés en première mi-temps dans leurs offensives face à une formation venue jouer le contre, les Bas-Normands auraient même pu se faire surprendre quand Sid Ali Yahia Chrif pivota avant de tirer au but, trouvant la parade impeccable de Damien Perquis (23e).



Le reste fut manque de précision dans les centres, notamment de la part de Thibault Moulin, et refus systématique de prise de risques. Illustration à 32e minute quand d’une belle feinte de corps, l’Ornais d’origine préféra s’essayer à un extérieur du pied hasardeux plutôt que de pénétrer la surface de réparation qui s’offrait à lui. Nicolas Seube pouvait lever les bras et reprochait à ses partenaires leur manque de mouvement. 0-0 à la mi-temps, Malherbe ne méritait guère mieux.



Nabab manque le coche



Au retour des vestiaires, les attaquants malherbistes n’arrivaient toujours pas à régler la mire. Thibault Moulin décalait parfaitement Livio Nabab sur le côté droit qui libre de tout marquage manqua totalement son centre (63e). Ce dernier se retrouva à nouveau dans une bonne position lorsque servi par Fayçal Fajr, un boulevard s’ouvrit devant lui. Il croisa trop sa frappe (65e).



L’entrée en jeu de Kim à 25 minutes de la fin eut le dont de dynamiser l’attaque malherbiste. L’attaquant coréen fit notamment la différence côté gauche avant de servir Mathieu Duhamel, un peu court sur ce coup (71e). Livio Nabab butta ensuite sur Denis Petric (76e), suite à un bon service de Romain Poyet. Le temps s’égrainait et les Bas-Normands voyaient deux points s’envoler dans la course à la montée. Il restait un coup-franc à jouer sur le côté droit. Plutôt que d’envoyer le cuir dans le "paquet", Fayçal Fajr trouvait Thibault Moulin qui lui remettait dans le coin. Le meneur de jeu adressait alors un centre puissant devant la cage adverse que personne ne semblait pouvoir reprendre, jusqu’à ce que Jérémy Sorbon pousse le ballon au fond des filets (1-0, 90e+2). Une ouverture du score tardive, mais ô combien précieuse dans la course à la montée.





La feuille de match



CAEN-ISTRES : 1-0 (0-0)

28e journée de Ligue 2 - Dimanche 24 mars



7 752 spectateurs

But : Sorbon (90e +2) pour Caen

Carton jaune : Pardieu (61e) pour Istres



CAEN : Perquis - Pierre, Sorbon, Guerreiro (Montaroup, 86e), Calvé - Seube, Cuvillier (Kim, 64e), Fajr, Moulin, Nabab - Duhamel (Poyet, 72e)



ISTRES : Petric - Barillon, Chelle, Chafik, Sainati - Massengo, Niangbo, Tarasconi, Tardieu - Yahia Chrif, Genest (Akrour, 58e)