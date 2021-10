Sorbon : "être plus tueur devant le but"

Dominer, ce n’est pas gagner...

"Sur le terrain, on n’a pas réussi à trouver la clé. C’est très frustrant, car c’est la deuxième fois que cela nous arrive à domicile cette saison. C’est difficile à encaisser. Il faut garder la tête froide, rester solidaires et surtout ne pas se déchirer, tout en continuant à travailler."

Comment expliquer que vous vous faites piéger deux fois de suite de la même manière ?

"Deux fois de suite ou pas, le problème ne se situe pas là. On se crée les occasions en premier, et on ne marque pas. Derrière, l’adversaire prend confiance et une fois qu’il a marqué, il est encore plus regroupé, ce qui nous pose des problèmes pour trouver la faille."

A domicile, vous vous retrouvez confrontés à des équipes qui, tout en restant derrière, parviennent à vous battre. Quel est la clé pour les dominer ?

"Tours a bien défendu et à su agir en contre. C’est certainement ce que leur coach avait demandé. On s’attendait à ce genre de match et il va falloir s’attendre à ce genre de rencontres à domicile jusqu’à la fin de la saison. Pour passer cet obstacle, il faudra fournir plus d’efforts, plus d’envie, et être des tueurs dans la zone de vérité."

Vous êtes désormais obligés de réagir à l’extérieur, à Istres...

"De toute façon, on est obligé de faire des résultats à chaque match, compte tenu de nos ambitions. On est sixièmes. A nous de faire le maximum pour remonter le plus rapidement possible pour être dans le peloton de tête, surtout que la confiance est là depuis notre bon début de saison."