Caen-Istres : "le plus important, c'est notre comportement !"

Le coach malherbiste, Patrice Garande, n'en démord pas : "le championnat se joue maintenant, et les matchs du moment sont certainement les plus difficiles à jouer". Le point pris à Tours (1-1), vendredi 1er mars, est dès lors le bienvenu, surtout après la piètre prestation des Rouge et Bleu en première période.

Sans oublier la fin de match poussive, pendant laquelle le portier caennais Damien Perquis a multiplié les exploits pour préserver le match nul, obtenu également grâce à une bonne réaction d'orgueil des Rouge et Bleu au retour des vestiaires.

Dans les clous

Surtout, depuis six matchs, Malherbe ne perd plus. "A ce rythme, on ne sera pas loin de la montée", assure le capitaine Jérémy Sorbon. Les Caennais, "archi dans les clous pour la montée" et qui "s'autorisent deux défaites" d'ici la fin de la saison, d'après leur coach, suivent un excellent rythme sur le plan comptable. Après Arles-Avignon fin-mars, Caen enchaînera une série de six matchs contre des équipes de haut de tableau : Le Havre, Lens, Angers, Dijon, Monaco et Nantes.

En attendant, Malherbe ne doit pas se rater dans la course aux points qui se poursuit, avec la réception d'Istres, lundi 11 mars (20h30), avant de défier Guingamp, quatrième. Peu performants en déplacement, les Provençaux font figure de cible idéale dans un stade où Caen est en pleine bourre.

Audio > Jérémy Sorbon avant Caen-Istres