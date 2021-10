Un voilier en perdition dans la brume en baie de Seine, une mésaventure d’un plaisancier, totalement perdu samedi soir, vers 17h30, privé de GPS, il a réclamé assistance CROSS Jobourg, le Centre régional opérattionnel de surveillance et de sauvetage en mer. Deux vedettes de la SNSM de Grandcamp-Maisy et de Port en Bessin ont été envoyées à sa recherche. Le plaisancier a été localisé deux heures plus tard et a pu âtre remorqué.