Un plaisancier secouru après une voie d'eau sur son bateau

Ce dimanche en début d’après midi, vers 13h, un plaisancier, seul sur navire de pêche promenade a demandé assistance au Centre régional opérationnel de secours et de sauvetage le CROSS de Jobourg. Son embarcation a été victime d'une importante voie d'eau alors qu'il se trouvait à environ 3 nautiques, environ 5 km, à l'ouest du Nez de Jobourg.

L’hélicoptère Dauphin de la Marine Nationale le canot de la SNSM, et les usagers de la mer sur ce secteur, alertés par radio, ont été dépêchés sur zone. Pendant ce temps, la personne à bord du navire s'est réfugiée sur son annexe en attendant les secours. A son arrivée sur zone, le canot de la SNSM a pris en charge le plaisancier et a installé une moto-pompe à bord du navire de pêche promenade afin d'étaler la voie d'eau. Le bateau a été pris en remorque et a fait route vers le port de Diélette où il est attendu en milieu d’après midi.