Les trains du Pacific Vapeur Club reprennent du service

Samedi 27 avril, les trains du Pacific Vapeur Club se remettent sur les rails pour la Fête de la vapeur. Cette année, il manquera la loco à vapeur 231 G 558, qui est en cours de réparation. La rame historique de l'association, des voitures à voyageurs des années 30, sera, elle, bien au rendez-vous.

Pour participer à cette fête de la vapeur, le train rétro fera un aller retour de Sotteville-lès-Rouen à Noyelles. Départ à 7h, arrivée vers 11h. Le retour est prévue à Sotteville à 20h50.

Pratique. Tarifs de 17 à 39€. Plus d'informations au 02 35 72 30 55, les lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou sur pacificvapeurclub.free.fr