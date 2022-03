Sotteville (76) : un mineur contrôlé au volant d'une voiture

Il est 2h30 du matin, jeudi 14 mars. Un équipage de la brigade anti-criminalité a repéré un véhicule, avenue du 14 juillet, à Sotteville-lès-Rouen. Le conducteur a paru très jeune aux forces de l'ordre et particulièrement mal à l'aise en voyant les policiers.

Ces derniers ont donc décidé de le contrôler mais le conducteur ne réagit pas aux signaux sonores et lumineux. Au contraire il accélère et tente de semer la voiture de police. Mais celle-ci finit sa course, rue Zamenhof, toujours à Sotteville, où elle percute et détruit complètement un petit muret.

Les quatre occupants du véhicule ont pris alors la fuite. Le conducteur est rattrapé un peu plus loin par la police. Agé de 17 ans et originaire de Rouen, il avoue ne pas avoir le permis et ne pas être le propriétaire du véhicule. Un de ses compères est rattrapé un peu plus tard par d'autres policiers appelés en renfort.

Celui-là, âgé de 18 ans, a affirmé avoir trouvé les clés dans le hall d'un immeuble dans le quartier des sabliers, sur la rive gauche de Rouen. Tous les deux ont été placés en garde-à-vue.