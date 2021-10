Sotteville : choc violent dans un virage

Les faits se sont passés mardi 10 janvier, vers 18h20, au rond-point des Quatre Mares, dans la zone industrielle de Sotteville, non loin de la gare de triage. Un automobiliste prend un virage un peu large et, pour éviter les voitures qui arrivent en face, donne un coup de volant sur la droite. Il heurte alors une remorque stationnée là. Le choc est violent : la voiture perd son toit et les vitres volent en éclat. Le véhicule se déporte alors dans le sens opposé et heurte deux véhicules qui arrivaient en face. Ces différents choc ne suffisent pas à l'arrêter car il continue sa route pour stopper un peu plus loin, chemin de la Mi-Voie, en direction du chemin de halage.

Un fois à l'arrêt, il se plaint de douleurs aux cervicales aux pompiers qui sont sur place, et s'évanouit. Il apparaît alors que l'homme, âgé de 60 ans et habitant à Saint-Etienne-du-Rouvray, n'a plus son permis depuis 2002, est diabétique et fortement alcoolisé. Il a été transporté au CHU Charles Nicolle.