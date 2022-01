Prise au volant avec 3g d'alcool dans le sang

Cette conductrice ne doit pas être loin d'avoir battu le record. Il est 9h15, jeudi 31 mai, lorsqu'une patrouille de police est appelée à Sotteville-lès-Rouen pour un accident de la circulation mettant en cause trois véhicules.

Les faits se sont passés de façon pour le moins atypique. Sur les lieux, deux conductrices disent avoir été percutées par une troisième. Le véhicule en question a commencé par emboutir une première voiture, rue Pierre Corneille. Au lieu de s'arrêter, il continue pour aller percuter une seconde voiture, un peu plus loin, rue Vincent Auriol. La conductrice du véhicule catastrophe s'arrête, bloquée. Un témoin lui retire alors ses clés, car elle tentait de repartir. Mais loin de se démonter, celle-ci sort un second trousseau de clés et tente de repartir. Trousseau qu'on lui retire également.

La conductrice, née en 1969 et résidant à Sotteville-lès-Rouen sent très fortement l'alcool. Ce que viendra confirmer le test d'alcoolémie : elle a 2,98 grammes d'alcool par litre de sang. Elle a été emmenée à l'Hôtel de police, et son permis lui a été retiré.