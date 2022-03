Au début des années 2000, le trio franco-suisse-argentin Philippe Cohen Solal, Christoph H. Müller & Eduardo Makaroff signent « La revancha del tango », un disque qui remettait le tango au c½ur du grand concert mondial. L’album impose un nouveau son, celui de Gotan Project ; une marque de fabrique souvent photocopiée, jamais égalée.

Presque dix ans plus tard, l’album est plébiscité comme l’un des meilleurs de la décennie par The Guardian, Gotan Project a écoulé depuis plus de deux millions de galettes, certifiées platine de la France à l’Argentine.

Début 2010, après un deuxième album réussi (Lunático, double disque d’or en France) et plus de 400 concerts à travers le monde, le trio est de retour avec « Tango 3.0 ». Un titre qui en dit long sur leurs intentions, fidèles aux principes fondateurs : bande-son originale du melting-pot qu’était Buenos Aires au XIXème siècle avant de faire danser toute la planète, le tango reste un formidable sujet d’explorations sonores à l’heure d’Internet, alors que la vaste Toile tisse des croisements en tout genre.

« Tango 3.0 », le troisième album de Gotan Project, étend ainsi toujours plus loin le domaine des possibles, organique et électronique, encré dans l’actualité argentine et mondiale. Des réflexions inédites et des connexions inouïes où la mélodie demeure le fil inducteur de toutes ces singulières expérimentations aux multiples ramifications.

Le premier extrait de l’album, « La Gloria », fait l’objet d’une contribution vocale du célèbre commentateur de football argentin Victor Hugo Morales, qui transforme ce morceau électro-tango en possible hymne de stade ! Le commentateur numéro un des matches de foot se lance ainsi dans une improvisation où sa voix dribble entre les musiciens de Gotan Project : du bandonéoniste Nini Flores à la violoniste Line Kruse en passant par le pianiste et arrangeur Gustavo Beytelmann, les piliers de l’équipe sont tous cités… Ultime pirouette : le morceau est ponctué par un fédérateur « GOOOOOOOTAN ! », en réponse à l’habituel « GOOOOOOOAL !!!! » clamé par Victor Morales au moment de la victoire. Droit au but !