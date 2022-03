CFA 2 : Mondeville dans le large ventre mou

Entre les deux voisins, Mondeville se place au huitième rang depuis le bon match nul ramené de Brest, samedi 2 mars (1-1). Un but de Maxime Legrand dans les arrêts de jeu a alimenté la bonne dynamique actuelle des Mondevillais. Menés au score en fin de première mi-temps, les Mondevillais ont égalisé assez logiquement.

Ils s'étaient procurés les meilleures occasions en début de match, avant de faire le forcing pour revenir au score dans les derniers instants. Avec six victoires, quatre nuls et sept défaites cette saison, l'USONM reste néanmoins plus près de la zone rouge que du podium. Le troisième déplacement consécutif des Mondevillais, samedi 9 mars à Locminé, vaudra encore cher. Les Bretons sont neuvième du classement.