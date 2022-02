Ce samedi, l'invité d'honneur de Michel Onfray est Franz-Olivier Giesbert. Celui-ci a eu carte blanche pour inviter des amis et confrères. De nombreuses tables rondes sur des sujets divers et variés seront proposés tout au long de la journée. Il y aura aussi un concert et un repas végétarien.

Le programme complet est à retrouver sur upa.michelonfray.fr

RDV samedi 2 mars de 15h à 23h au chapiteau dans les jardins de la ville d'Argentan.

Ecoutez Michel Onfray nous présenter cette journée: