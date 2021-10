Pour cette nouvelle saison Michel Onfray a invité le 17 novembre, l’humoriste Guy Bedos, puis le scénographe équestre Bartabas, mais aussi le journaliste Franz-Olivier Giesbert.

Avec à chaque fois des lectures de textes et toujours les démonstrations culinaires d’Arnaud Viel et de Michel Bruneau, mais aussi des concerts et des débats.