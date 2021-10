Argentan : festival de l'élevage normand et de ses terroirs

Ce "festival de l'élevage normand et de ses terroirs" est sans doute l'un des plus importants de Basse-Normandie. Avec au menu : des concours d'animaux, l'université populaire du goût de Michel Onfray et des débats sur le monde agricole. Mais aussi les "toques normandes", pour des démonstrations culinaires.

En coulisses, on parle même de la possible venue du ministre de l'Agriculture.

Le programme du festival a été dévoilé ce mardi soir 19 mars.

Ecoutez ci-dessous Daniel Ballon, son président :

Le "festival de l'élevage normand et de ses terroirs" se tiendra à Argentan, les 6 et 7 avril prochains.