Plan grand froid activé dans le Calvados

Lundi 14 décembre, le préfet du Calvados, Christian Leyrit, a décidé de déclencher le plan grand froid. Aux 63 places activées depuis le 1er novembre viennent de s'ajouter 16 places au centre de Mondeville. Cela porte donc à 48 personnes les capacités de ce centre. Les personnes peuvent y être accueillies 24h sur 24. Dans le reste du département, les personnes devant être mises à l'abri le seront dans les places d'initiative locale via le 115. A la différence des années précédentes, le plan hivernal ne fait plus référence à des niveaux (température de la journée) mais aux conditions climatiques et aux prévisions de la semaine à venir. Les places ouvertes depuis le lundi 14 décembre complétent les 957 places d'hébergement d'urgence ouvertes toute l'année.



