Avant Normandie Impressionniste, le musée des Beaux Arts de Rouen fait peau neuve

Objectif : accueillir, dès le 29 avril, des chefs d’œuvre de la peinture impressionniste. Cette nouvelle exposition d’une envergure exceptionnelle (110 toiles dont 40 Monet, 15 Sisley et trois Renoir) nécessite une refonte complète des espaces d’exposition.

Parois d’aluminium

Conséquence : les premières galeries de l’exposition permanente, au rez-de-chaussée, ont été réquisitionnées et sont actuellement aménagées par 14 artisans du musée. Le tout suivant une scénographie établie par le cabinet d’architecte CBA de Rouen. “Pour répondre au thème de la prochaine exposition Eblouissants reflets, Christophe Budaud, Paterne Bulcourt et moi-même avons choisi d’établir des effets de miroir avec un revêtement partiel des murs en plaques d’aluminium”, explique l’architecte Alexandra Baert.

Le but de ce projet est ainsi de faire rimer tradition avec modernité et offrir un prolongement aux œuvres des maîtres. L’aluminium viendra créer un rythme, encadrant, valorisant certaines œuvres. La matière métallique permettra de mettre en œuvre un parcours reliant les deux espaces d’exposition, laissant la lumière rebondir sur ses parois. Les ambiances colorées des pièces ont quant à elles été imaginées en fonction des valeurs chromatiques de chaque tableau, un véritable casse-tête pour les scénographes vu l’ampleur de l’exposition. Avec de nombreux prêts issus de collections privées américaines, danoises, allemandes ou norvégiennes, cette exposition co-produite avec la Réunion des musées nationaux (RMN), promet d’être plus grandiose encore que la première.

Cette fois-ci, les commissaires d’exposition mettent l’accent sur un thème cher aux impressionnistes : l’eau, qui cristallise leur interêt pour le fugace et la quête de la vérité de l’instant. En parallèle aux toiles, une série de daguerréotypes sera également visible.