Début de vacances hivernales avec risque de neige !

La neige fait son retour dans la Manche.

Les nuages persistent dans la nuit de vendredi à samedi. Une étroite bande de neige traversera le

Cotentin et pourra donner une couche de neige au sol de quelques centimètres, localement un peu plus de 5 cm. De part et d'autre de cette bande, quelques giboulées neigeuses sont possibles mais auront moins de conséquence.

Les températures minimales sont comprises entre 0 et -5 degrés. Elles ne restent positives qu'en tout bord de mer.

Samedi :

Pas beaucoup de changement avec un dégradé nuageux du Nord au Sud du département. Les nuages du

Cotentin sont associés à de l'instabilité avec des giboulées neigeuses par moments. Ce risque de giboulées persiste la nuit suivante. Ces chutes de neige restent faibles mais elles pourront déposer quelques centimètres par endroits. Le vent de Nord-Est reste assez soutenu. Les températures maximales sont comprises entre 2 et 5 degrés