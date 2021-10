Saint-Lô. Météo : neige sur le Cotentin, froid glacial par ailleurs 

En fin de nuit et au petit matin du mardi 27 février 2018, quelques averses neigeuses seront possibles sur l'extrême nord du Cotentin. C'est le secteur de la Hague qui est la zone la plus exposée à ces averses. Un cumul d'un à trois centimètres de neige fraîche est possible. Ailleurs, le temps est sec, sous un ciel souvent dégagé.

- 11 °C en températures ressenties

La nuit s'annonce froide avec des gelées généralisées, de l'ordre de 0 °C degré pour le littoral nord, de - 2 °C degrés pour le Cotentin et de - 4 °C à - 7 °C degrés ailleurs (jusqu'à - 11 °C en températures ressenties !).