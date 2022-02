Hockey : Dragons contre Ducs, un choc

Et de belle manière : mardi 12 février, contre Villard-de-Lans, en match en retard, Rouen a fait parler la poudre (victoire 7-1).

Dijon, club en forme

Au classement, les joueurs de Rodolphe Garnier, troisièmes, reviennent à un petit point de Briançon, mais restent toujours talonnés par Dijon, leur prochain adversaire. Les Dragons auront la chance de disputer ce match à domicile, sur l'île Lacroix. Ce sera ce vendredi 15 février, à 20h30. Les Dijonnais, qui signent jusqu'à présent l'une de leurs meilleures saisons, ont récemment vaincu Morzine (3-2), mardi 29 janvier.

Dragons et Ducs ne se sont croisés qu'une seule fois cette saison et les Jaunes et noirs rouennais s'étaient imposés, en Bourgogne, sur le score de 5 à 1. Rouen partira donc légèrement favori. Grâce à leur dernière victoire, les Normands tenteront de profiter du bel état d'esprit qui semble régner dans l'effectif pour s'imposer de nouveau contre Dijon et garder la seconde place dans le viseur.