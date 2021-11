Patinoire : les Dragons se sentent à l’étroit

Les soirs de match de Ligue Magnus, il n’est plus rare de voir les 2 747 places assises, dont les huit loges VIP, pleines. “Dans un certain sens, c’est un heureux problème”, glisse Guy Fournier, le manager général du club. “Il y a une liste d’attente pour les VIP et comités d’entreprises en loges. Nous avons le pied sur le frein pour le développement de cet aspect”.

Atteindre les 3 000 places assises

Le RHE rêve donc d’agrandir les lieux, ou, plus précisément, de greffer des places supplémentaires (environ 300, et cinq autres loges) en réaménageant la patinoire. L’occasion également, pour le club, de créer un espace de réception d’environ 200 m2. “Il s’agirait d’améliorer l’équipement sans tout exploser. Tout le monde est conscient que cela serait une étape importante franchie pour le RHE”, poursuit Guy Fournier. Un chantier estimé par le club à environ 2,5 millions d’euros.

Un beau projet... loin d’être acquis. Car la patinoire est la propriété de la Ville et tout dépend désormais d’elle. Or, aucune étude précise n’aurait encore été réalisée et les fonds doivent être trouvés. Le palet est désormais dans le camp des politiques.