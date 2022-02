Hockey : le sprint final est lancé

Les Rouennais, grâce à leur victoire à Epinal (3-0), et à la victoire en prolongation d'Angers sur Briançon (2-1ap), grimpent in extremis à la deuxième place du classement.

Les Dragons passent leur tour

Un succès précieux rendu possible grâce notamment à deux buts de Julien Desrosiers lors du deuxième tiers, un but d'Eric Castonguay dans le troisième et un blanchissage pour Fabrice Lhenry. Les Rouennais auront ainsi l'avantage de recevoir lors des deux premiers matchs de play-offs. Le premier tour débute ce vendredi 22 février, mais Rouen va pouvoir souffler un peu puisque les Dragons en sont exemptés, tout comme Angers, Briançon et Chamonix, respectivement premiers, troisièmes et quartièmes à l'issue de la saison régulière.

Les joueurs de Rodolphe Garnier auront donc deux semaines pour préparer leur entrée dans les quarts de finale qui verra le vainqueur de la série de cinq matchs entre Morzine/Avoriaz et Villard-de-Lans se rendre sur l'ile Lacroix, les 5 et 6 mars prochains.