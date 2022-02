Ouistreham veut fédérer ses commerçants

A cette occasion, une deuxième convention « opérations croisées » a été signée entre la CCI Caen Normandie, le Carrefour Market de Ouistreham et les UCIA Riva Bella et Terre et Mer. Les opérations croisées ont pour objectif de favoriser le développement de relations entre le Carrefour Market de Ouistreham et les commerçants adhérents aux UCIA Riva Bella et Terre et Mer.