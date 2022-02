La table de la semaine : la Taverne du Château à Caen

Me voilà décidé à aller déjeuner dans ce "nouvel" établissement.

En entrant, je suis étonnée par la taille du lieu : des tables à droite, en face et surtout un escalier monumental qui dessert une autre salle à l'étage.

Je m'installe près du bar. Dans mon souvenir, La taverne avait quelque allure de brasserie parisienne. Or, c'est maintenant le gris, ponctué de touches d'orange, qui caractérise le restaurant.

A la carte, une multitude de choix dont deux formules du midi relativement classiques : plat + boisson ou plat + dessert pour 11,90€ ou plat, boisson et dessert pour deux euros de plus.

Je craque pour un pavé de saumon avec des tagliatelles (12,50€). L'assiette est généreuse et la présentation soignée.



Kyrielle de desserts

Appréciant particulièrement de terminer un repas par une note sucrée, je consulte la ribambelle de desserts proposés. J'opte pour une crêpe banane chocolat. Encore une fois, le service est rapide et l'ensemble, surmonté de chantilly, n'est pas pour me déplaire.

En passant à la caisse, la note est raisonnable : 17,50€. Une bonne adresse.

Pratique. La Taverne du Château 1, avenue du six juin à Caen. Tél. 02.31.50.02.22