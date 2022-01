Rouen : un jeune homme disparaît, la police lance un appel à témoin

Personne ne l'a revu depuis qu'il est sorti du Bar'ouf, vendredi 1er février, vers 1h30. Emmanuel Merle. Ce jeune homme âgé de 25 ans originaire de Caen et résidant à Rouen, était manifestement alcoolisé lorsqu'il a quitté ce bar de la rue Fontenelle.

Le jeune homme, mesurant 1,80m, est mince, a les cheveux courts et bruns et les yeux bleus. Le soir de sa disparition il portait un jean bleu, une chemise à carreaux bordeaux, une veste bleue et des baskets.

Des recherches ont été faites à tous les niveaux : carte bancaire, portables, audition des voisins. Mais pour l'instant rien n'a été trouvé. Des recherches ont également été faites en Seine par la brigade fluviale de la gendarmerie, samedi 2 et dimanche 3 février, en vain.

Le dossier a été transféré à la sûreté départementale à la brigade des délégations judiciaires. Si vous disposez d'informations concernant ce jeune homme appelez le 02.32.81.25.00.