Disparition de Chloé, 22 mois, près de Rouen : sa mère l'avait abandonnée en pleine forêt !

Lorsque cette mère de famille âgée d'une quarantaine d'années, était arrivée à la gendarmerie de Boos, hier jeudi, il était 19h. Elle affirmait que deux hommes cagoulés lui avaient arraché des bras sa petite Chloé, alors qu'elle faisait ses courses à Franqueville-Saint-Pierre. Aussitôt, d'importants moyens ont été mobilisés pour retrouver l'enfant : hélicoptère, plongeurs, réservistes ont été mis sur le pied de guerre.

Rapidement, les forces de l'ordre ont constaté de nombreuses incohérences dans le récit de la mère. Celle-ci avait très peu de détails à fournir et les premières recherches ont révélé que la femme n'avait été vue dans aucun magasin avec la fillette. La section de recherche de la gendarmerie a soupçonné peu à peu un abandon. La mère a été mise en garde-à-vue.

"Un miracle"

Ce matin, vendredi 23 novembre, au cours d'une audition, a fini par avouer qu'elle avait abandonné son enfant, en pleine forêt, dans le lieu-dit de Normare, entre Belbeuf et Mesnil-Esnard. Plus de 100 gendarmes et réservistes ont alors été déployés sur les lieux. La petite Chloé a été retrouvée vers 14h, sous un arbre, dans une futaie à 200 mètres du centre-bourg, par deux jeunes réservistes. Elle était trempée et affamée. "Mais la première chose qu'elle a réclamée en voyant du monde a été sa maman", relate le Colonel Jean-Pierre Gesnot, à la tête du groupement de gendarmerie de Seine-Maritime. La petite fille était en bonne santé. Cependant, selon le médecin qui l'a examinée sur les lieux, elle n'aurait pas survécu à une nuit de plus en pleine forêt. "Ce fut une vraie course contre la montre. C'est un miracle qu'on l'ait retrouvée vivante", a affirmé Michel Senthille, procureur de la République de Rouen.

Selon le commandant Quinet, de la section de recherche de Rouen, la mère de l'enfant aurait paru soulagée en apprenant qu'elle avait été retrouvée en vie. Sa garde-à-vue a été prolongée de 24 heures. Elle sera soumise a un entretien psychiatrique. Selon les premières informations, elle aurait été suivi pour dépression nerveuse. D'après les premiers éléments de l'enquête, rien n'indique que le père de l'enfant était au courant du geste de sa compagne. La petite fille, qui est le seul enfant du couple, est encore à l'hôpital et fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire.