Nécrologie : la résistante Gisèle Guillemot n'est plus

Figure de la Résistance en Normandie, Gisèle Guillemot était née en 1922 et avait passé son enfance dans la cité ouvrière du Plateau, à Colombelles.

Dès le début de l'Occupation, la jeune femme s'engage dans la Résistance. Agent de liaison, combattante de l'Ombre, elle participe au double déraillement de trains de la Wehrmacht sur la ligne Paris-Cherbourg à Airan, les 16 avril et 1er mai 1942.

Arrêtée par la Gestapo le 9 avril 1943, emprisonnée à Caen, puis transférée à Fresnes, elle est jugée par le Tribunal Spécial de Lübeck et condamnée à mort le 13 juillet 1943. Elle est finalement déportée en Allemagne vers les prisons de Lübeck et Cottbus puis transférée au camp de Ravensbrück et enfin de Mauthausen, d'où elle sera libérée le 20 avril 1945.

Gisèle Guillemot est l'auteur de Entre parenthèses - De Colombelles à Mauthausen, récit de ses souvenirs, qui obtient en 2002 le prix de sociologie et d'histoire de l'Académie Française, mais aussi du recueil de poésies Des mots contre l’oubli.