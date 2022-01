Un avocat de Lille remporte le 1er prix du concours international de plaidoiries

Dans sa plaidoirie, "Bradley Manning: un soldat de la vérité", Me Charles Merlen a défendu cet homme "qui sera jugé dans quelques semaines devant uncour martiale et risque la réclusion à perpétuité".

"Le sort de Bradley Manning et la façon dont il a été traité depuis son arrestation en mai 2010 illustrent les dérives qui traversent les Etats-Unis depuis plus de 10 ans", a plaidé Me Charles Merlen, lors de cette 24ème édition du concours.

Le 2ème prix a été attribué à l'avocate béninoise Me Olga Onasside, pour sa plaidoirie intitulée "Esclave malgré elle", sur les enfants victimes de trafic et de maltraitance.



Le jury était présidé par Christiane Féral-Schuhl, bâtonnière de l'Ordre des avocats de Paris.

Le Mémorial de Caen invite, depuis 1990, les avocats du monde entier à plaider la cause dune victime dont les droits les plus fondamentaux ont été violés.