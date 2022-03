Hors Normandie. Assistez aux finales du concours de plaidoiries 2018 au Mémorial de Caen

C'est toujours un moment fort chaque année au Mémorial de Caen. En partenariat avec Amnesty International et Reporter sans frontières, ce concours consiste à présenter une plaidoirie, illustrant une situation d'atteinte aux Droits de l'Homme. Des élèves, des élèves avocats, et des avocats du monde entier viendront plaider et concourir en Normandie.

Les candidats exprimeront leur indignation face à l'inacceptable, devant un public et un jury composé de personnalités juridiques et médiatiques.



Isabelle Bournier, directrice du service culturel et pédagogique du Mémorial de Caen :





Découvrez les candidats finalistes des plaidoiries, dans les trois catégories :

- Finalistes du concours de Plaidoiries des lycéens.

- Finalistes du concours de Plaidoiries des élèves avocats.

- Finalistes du concours de Plaidoiries des avocats.





Pour pouvoir assister aux plaidoiries du samedi et du dimanche, l'inscription au préalable est obligatoire. Inscrivez vous ici (dans la limite des places disponibles) : helium-connect.fr/

Vous pouvez aussi suivre les phases finales en direct sur internet, par le biais de la page Youtube, et de la page Facebook du Mémorial de Caen.