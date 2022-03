Caen. Caen : 800 lycéens réunis pour des objectifs de développement durable

Être jeune et s'investir pour le futur, en proposant des solutions aux problèmes actuels. C'était le projet porté par 800 lycéens, réunis jeudi 7 juin 2018, lors du forum Normandie pour la Paix à Caen (Calvados). L'événement, intitulé "Walk the (Global) Walk", était organisé par l'Institut international des droits de l'Homme et de la paix de Caen, conjointement avec la région Normandie. Le but, proposer à des lycéens de réaliser, tout au long de l'année, des travaux sur les objectifs de développement durable.

Lors de cet événement final, sept classes se sont succédé et ont présenté leur projet en binôme, devant une salle comble. Vidéos, scènes de théâtre, discours fougueux, les élèves ont défendu des objectifs de développement durable dans le cadre d'une éducation aux droits de l'Homme. Parmi les thèmes abordés, la pauvreté, la famine ou encore l'inégalité entre les sexes. Suzanne Doutreleau et Thomas Logoy, élèves au CFA de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), ont participé à la restitution des projets. "On a écrit notre discours et on l'a répété pendant deux jours." explique Suzanne. "Ce sont des objectifs à atteindre dans le futur, pour réduire tout ce qui est injuste dans notre société" renchérit Thomas.

Les lycéens ont présenté leurs projets sur les objectifs de développement durable. - Solenn Boulant

Un jury de qualité

Les jeunes ont concouru pour trois prix différents : le prix de l'innovation, le prix de la pédagogie et enfin le prix du public. Parmi les jurés figuraient des personnalités de renom telles que Jacques Toubon, Défenseur des droits, ainsi que Ban Ki-moon, ancien Secrétaire général des Nations unies. "Je suis très honoré d'être face à de jeunes leaders comme vous" a adressé Ban Ki-moon aux lycéens. "En tant que Secrétaire général, j'ai travaillé dur, notamment pour que les femmes et les hommes aient les mêmes droits. Il faut que vos ambitions soient aussi grandes."

Ban Ki-moon, ancien Secrétaire général des Nations unies était présent aux côtés d'Hervé Morin, président de la région Normandie. - Solenn Boulant

Suzanne et Thomas étaient quant à eux ravis de ce moment. "C'était une belle expérience pour nous. Passer devant autant de personnes c'est compliqué, mais une fois qu'on l'a fait on est heureux." A noter que ces deux élèves du CFA de Mont-Saint-Aignan ont remporté le prix de la meilleure vidéo pour leur projet sur l'égalité femmes-hommes. Le forum Normandie pour la Paix s'achève quant à lui le vendredi 8 juin 2018 avec un concert de Youssou N'Dour sur la plage d'Omaha Beach.