Exposition : T'cap, handicaps ou pas à Alençon

Cette manifestation est proposée par l'association "Les Ergolympiades" (élèves de l'Institut de Formation en Ergothérapie de Basse-Normandie).

Cette association a pour objectif de mettre en place des journées de sensibilisation au sport et au handicap sur Alençon et sa région. Les élèves se mobilisent pour expliquer au grand public les difficultés pouvant être rencontrées par les personnes présentant une déficience pour accéder aux sports, mais également montrer qu'il existe des solutions pour permettre la pratique sportive au plus grand nombre.

L'ergothérapie est une profession paramédicale qui contribue à la réeducation et à la réadaptation de personnes porteuses de déficiences.

L'entrée est gratuite.

Ecoutez, Fanny Valthier, chargée des partenariats au sein de l'association "Les Ergolympiades".