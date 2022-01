Créé en 2007, le groupe se compose à l'origine de 5 amis qui vont rapidement s'improviser en quintet urbain et séduire les passants en se produisant dans les ruelles d'Aix-en-Provence.

Deluxe a pu acquérir la spontanéité et la frénésie qui les habitent sur scène et qui transpirent dans leurs compositions. S'inspirant librement des grands maitres du hip hop, du jazz et de la funk, Deluxe crée sa propre recette musical.



Le 30 novembre 2013, venez découvrir Deluxe en Live !