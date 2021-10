Sortir dans la Manche : vendredi 31 octobre

Ce soir, une soirée zumba rose est organisée à la salle polyvalente de Saint-Georges Montcocq à partir de 20h. Tarif : 5€, reversé à la lutte contre le cancer du sein.



L'espace culturel de Bréhal animation accueuille ce soir en concert le groupe Jet Blast. Le groupe de rock Granvillais sortira à l'occasion son nouvel album. Jet Blast est en concert ce soir à l'espace culturel de Bréhal animation. L'entrée est à 5€, toutes les infos à retrouver sur ville-brehal.fr



A Cherbourg-Octeville, l'école Sainte Marie du Roule organise une bourse aux jouets, livres et vêtements d'enfants. Rendez-vous demain de 9h à 18h à la salle Montécot.



Enfin à Granville, tout ce week-end c'est la 4ème édition du salon des métiers d'art et des créateurs. C'est gratuit, rendez-vous demain et dimanche à la salle de Hérel.