L'appli de la semaine : Dawn Hero

Le but est de protéger une statue de l'assaut de squelettes sans pitié. Vous pourrez compter sur votre force, mais elle ne sera pas suffisante. Il va falloir appeler à l'aide des renforts, si possible puissants.

Dans ce jeu, ce n'est pas votre habileté à manier l'épée qui vous aidera puisque votre personnage attaque automatiquement lorsqu'il se trouve à la portée de l'ennemi.

Vous devrez faire appel à votre esprit tactique pour demander la bonne aide au bon moment. Au début, seul 1 renfort armé d'une épée donc adepte du corps à corps est disponible. Vous pouvez en appeler un toutes les 5 secondes ou alors choisir de le faire progresser d'un niveau.

Plus vous progresserez, plus vous débloquerez de renfort différent comme des attaquants à distance ou des mages. Mais attention car les ennemis seront aussi plus forts.

Quelle est la meilleure stratégie à adopter ? Beaucoup de renforts ? Peu mais puissants ? A vous de voir, mais sachez que vous pourrez aussi acheter des armes pour vous ou vos alliés après avoir amassé assez d'argent.

Enfin vous pouvez choisir 3 héros aux profils différents pour vous -même dans l'aventure. Le corps à corps à l'épée, la distance à la lance ou la distance à la magie.

A télécharger gratuitement sur Google play pour les smartphone Androïd.