Les étudiants et la culture

L'objectif avoué de ce groupe dynamique est de rapprocher artistes et étudiants par le biais d'une journée particulière. Après une première édition organisée le 28 octobre dernier, une nouvelle journée aura lieu samedi 6 février de 14h à minuit sans interruption ! Dix heures au cours desquelles les spectacles se suivent et ne se ressemblent pas.



Un vrai marathon en faveur de la culture

La journée offerte par la Comédie de Caen est une véritable aubaine pour les artistes. En effet, elle représente la chance pour les musiciens et autres interprètes de se produire dans des conditions idéales, entourés de professionnels. La richesse de cette journée n’a d’égale que la qualité de son programme. “De la joie et du rire”, une avalanche d’émotions sera partagée grâce à la programmation artistique pétillante. Des expositions, du cinéma, des concerts, du théâtre, tous les arts seront représentés. L’entrée est libre. Théâtre des Cordes, 32, rue des Cordes à Caen. Tél.: 02 31 46 27 29.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire