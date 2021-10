Une soirée, deux spectacles

La parole comme une délivrance, elle se confie, se console et explique sa vie à qui veut bien l'entendre. Après avoir veillé sa mère gravement malade et sacrifié des moments d'existence pour s'occuper d'elle, elle se souvient de la méprise dont elle a été la cible et extériorise d'inconsolables souffrances.

Le second spectacle intitulé “Arrêt sur image”, présenté en partenariat avec le festival Danse d'Ailleurs, est l'œuvre de Gustave Akakpo. Dans cette pièce sombre, un passeur se remémore son enfance et la relation qui l'unissait à son père autoritaire et brutal. Ressassant son rapport à ce père disparu, il lui avoue ses activités et révèle la noirceur qui baigne son âme. Mardi 23 mars, à 20h30, mercredi 24 mars et jeudi 25 mars, à 19h30, au Théâtre des Cordes, à Caen. Tél. 02 31 46 27 29.



Galerie photos