Rentrée en musique au théâtre de Caen

Le théâtre de Caen a réservé une belle surprise à ses adeptes lundi 14 septembre. Pour le coup d'envoi de la saison, une conférence de presse s'est tenu dans un premier temps pour faire le point sur les événements à venir. Théâtre, opéras, concerts de jazz et musique classique, spectacle de cirques, danses d'ici et d'ailleurs. Apparemment, il y en aura pour tous les goûts. Et un large panel de mythes bien connus du grand public seront abordés à travers ces formes d'expression. La suite de la soirée a vu se produire une oeuvre de Tom Johnson, L'Opéra de quatre notes. Un spectacle gratuit pour tous.



