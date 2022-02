Le Havre - Z’Estivales : place aux artistes !

Festivités, convivialité, proximité : cet été, au Havre, c’est reparti pour cinq semaines de spectacles de rue. Du 7 juillet au 5 août, plus de 250 représentations se dérouleront dans des lieux aussi nombreux qu’insolites.

Spectacle monumental, arts plastiques ambulants, musique, cirque, guignol, théâtre de rue, théâtre à domicile, magie, humour sont autant de propositions faites au public. A ne pas manquer : "Entre serre et jardin", "Gax in the box", "La beauté du monde", "Manu Nashville", "Concerto pour deux clowns", "Dispositif inespéré de conférences motorisées et pliables" ou encore "La ballade des sœurs Vandekaestecker".

Pratique. Les Z’Estivales, au Havre, tous les week-ends du vendredi 7 juillet au dimanche 5 août.

Retrouvez l’ensemble de la programmation ainsi que les divers lieux accueillant les spectales au 02.32.74.04.04 ou sur festivaletelehavre.fr. Gratuit.

Photo : DR