Omar Sy et Bradley Cooper bientôt ensemble dans le film"Chef"

Le futur long métrage connu sous le nom de code "Chef" aura pour cadre la gastronomie.

L'intrigue du long métrage a été confiée à Steven Knight. Scénariste de "Dirty Pretty Things" et "Les Promesses de l'ombre", il aura la charge d'imaginer les tribulations du chef d'un restaurant parisien classé dans le guide Michelin. Une mésaventure le contraindra à quitter ses cuisines et à repartir de zéro à Londres avec ses troupes. Bradley Cooper négocie le rôle-titre, indique le quotidien hollywoodien.

"Chef" reste pour l'heure en cours d'écriture. Le film marquera à la fois le passage d'Omar Sy à la langue anglaise et celui de Derek Cianfrance à la comédie. Le metteur en scène s'était fait remarquer avec les drames "Blue Valentine" et "The Place Beyond the Pines". Bradley Cooper affronte Ryan Gosling dans le second, attendu le 20 mars prochain en France.