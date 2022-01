Rihanna sera-t-elle la nouvelle égérie de Chanel

Lundi, une photo Instagram de Rihanna la montrait portant seulement une veste drapée et un gros collier Chanel avec la légende "#topsecret ad campaign" ("campagne top secret"). Bien sûr, l'internet s'est affolé et les rumeurs ont commencé. Alors, qu'en est-il?

Trois raisons pour lesquelles Rihanna pourraît être une super nouvelle égérie pour Chanel:

Diversité

Après Naomi et Iman, la mode avait besoin d'une nouvelle star noire. On comptait bien quelques mannequins asiatiques lors du dernier défilé de Haute Couture Chanel, mais aucun mannequin noir. La saison dernière, Joan Smalls et Grace Mahary ont été les seules filles noires à porter la collection Automne prêt-à-porter. Une égérie noire pour Chanel serait donc une révolution pour le monde de la mode qui bataille souvent avec la diversité. Cela pourrait aussi encourager d'autres marques de luxe à créer des campagnes de publicité et à monter des défilés plus représentatifs.

Princesse Hip-hop

Le hip-hop fait maintenant partie du mainstream et Jay-Z, Beyoncé et Blue Ivy sont la première famille de la pop. Chanel pourrait être la première maison de haute couture à pleinement s'associer à une forme de musique qui a toujours plébiscité les marques de luxe. Rihanna, qui a grandi avec un père alcoolique à Bridgetown, à la Barbade, a accumulé douze No. 1 au Billboard 100 (75 million de copies vendus) et vendu 25 millions d'albums depuis le début de sa carrière. Son histoire a un côté "conte de fée" qui aurait plu à Gabrielle 'Coco' Chanel. Née d'une mère paysanne célibataire, Coco Chanel a travaillé comme chanteuse et couturière et s'est frayée une place dans la société Parisienne avant de rencontrer le succès.

Jeunesse

Rihanna n'a que 24 ans. Blake Lively avait à peu près le même âge (avec, il faut l'admettre, un look Chanel plus classique) quand elle est devenue l'égérie de la marque. Les marques de luxe veulent maintenant séduire la prochaine génération de fans. Cela tombe donc sous le sens que Chanel souhaite attirer une star plus jeune surtout si elle est connue mondialement et a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux: plus de 28 millions de personnes suivent Rihanna sur Twitter et en 2012, elle occupait la 20ème place sur la liste des "100 personnalité les plus influentes du monde" de Time Magazine.



Et trois raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas se faire...

Trop d'histoires

Chanel se focalise de plus en plus sur des célébrités comme Brad Pitt et Blake Lively qui offrent une image assez lisse et propre de la marque au public. Les rumeurs constantes qui courent sur la vie privée de Rihanna et sa relation tumultueuse avec le criminel Chris Brown ainsi que ses photos risqués sur Twitter qui la montre nue et fumant de la marijuana pourraient nuire à la marque. Malgré les gros logos, la discrétion et l'élégance sont des marques de fabrique de Chanel.

Pas assez Française



Les stars Chanel ont toujours eu une touche de 'je ne sais quoi'. Diane Kruger, l'une des actrices préférées de Karl Lagerfeld (qui porte régulièrement les créations de la maison sur le tapis rouge) parle couramment français, anglais et son allemand maternel. Elle a aussi été formée en tant que danseuse de ballet à Paris. Par contre, l'anglophone Ri-Ri pourra paraître un peu "street" pour un public qui s'attend au charme Parisien

Trop d'attitude -

Rihanna est certes une icône de la mode mais elle n'a pas le style Chanel. Regardez les défilés Chanel et comparez-les au style de Rihanna. Bien qu'il y ait des similitudes (elle a certainement été photographiée portant beaucoup de Chanel), son originalité (jupes courtes, tatouages, cheveux punk rock) ne passera peut-être pas aussi bien avec une silhouette Chanel qui doit toujours satisfaire une clientèle fidèle plus mature.