Caen. Un compte Instagram pour partager les trouvailles culinaires caennaises

À la recherche d'une idée pour déjeuner ou grignoter à Caen, dans le Calvados ? Allez donc faire un tour sur "Les Trouvailles Caennaises" ! Eva Courval et Pierrick Ozenne, deux étudiants de 22 ans, se cachent derrière ce compte Instagram suivi par plus de 700 personnes. Leur idée : recenser tout ce qui fait saliver les papilles à Caen.

Une sorte de guide

Une pizza, une tarte citron meringuée, ou encore du poulet au caramel. Eva et Pierrick partagent en photo chaque coup de cœur culinaire à Caen. "On a fait beaucoup de restaurants, et on trouvait qu'il manquait un compte pour les recenser et les mettre en valeur", explique Pierrick. Les étudiants essaient de varier les plats, de proposer des photos de sucré, de salé, de produits du marché, mais avec toujours une contrainte, "ne pas dénaturer le plat", confie Eva. "On ne met pas des filtres qui changent trop la luminosité ou la couleur du plat. Ce qu'on veut montrer, c'est vraiment ce qu'il y a dans l'assiette, pas l'ambiance du restaurant, la couleur des nappes ou si les serveurs ou serveuses sont sympas."

L'objectif est de créer une sorte de guide, mais pas forcément de faire la plus belle photo de nourriture, poursuit Eva : "On ne veut pas tomber dans ce cliché où la photo doit absolument être belle. Si le plat n'est pas extrêmement bien présenté, c'est une caractéristique du restaurant. Et ça n'enlève rien au plat et à sa façon d'avoir été cuisiné." Pour l'instant, Eva et Pierrick publient deux à trois photos par semaine. À l'avenir, ils aimeraient raconter les histoires, les parcours, ou encore le rapport à la cuisine des restaurateurs de Caen.