Urssaf : les malversations de l’ancien directeur

Mardi 22 janvier, ce dernier comparaissait devant le tribunal correctionnel pour concussion - infraction qui consiste pour un fonctionnaire à percevoir des sommes non dues. L’ancien agent comptable, 56 ans, et l’ancienne secrétaire de direction, 65 ans, également retraités, comparaissaient pour complicité. Dans le cas de l’ancien directeur, deux CET ont été ouverts, à la fois hors délai et remplis de jours de congés qui avaient déjà été pris !

Par ailleurs, l’ancien directeur se faisait imputer comme travaillées des demi-journées de congés. Il explique qu’en réalité, il travaillait depuis son domicile, par fax ou téléphone. A l’audience, 24 mois de prison avec sursis et l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ont été requis à l’encontre de l’ancien directeur. Douze mois de prison avec sursis sont requis contre l’ancienne attachée de direction, et six mois avec sursis contre l’ancien agent comptable.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars prochain.