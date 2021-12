Les Urssaf de Basse-Normandie fusionnent

Les Urssaf de Basse-Normandie ne font plus qu'un depuis 1er janvier ! Ces organismes, chargés de collecter les cotisations et contributions sociales, sont au nombre de 3 dans la région. Trois antennes départementales à Caen, Saint-Lô et Alençon qui fusionnent pour permettre notamment de mieux maîtriser les dépenses.

Le siège de l'Urssaf régional sera basé à Caen, pour l'orientation stratégique, les décisions budgétaires, etc. Les Urssaf départementaux sont maintenus, pour conserver une proximité avec les usagers.

Ecoutez Hervé Castre, directeur de l'Urssaf de Caen, nommé pour diriger le nouvel Urssaf régional. Il explique à Tendance Ouest ce qui va changer pour les usagers :