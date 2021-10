Pollution de l'air en Basse-Normandie ce lundi

L'association Air C.O.M (Calvados-Orne-Manche) relève aujourd'hui, lundi 25 mars, une pollution de l'air particulièrement élevée, due à un temps anticyclonique froid. Une dégradation de l'air est constatée dans la Manche, l'Orne et le Calvados, avec des relevés de 40 à 67 microgrammes par mètre-cube de particules en suspension, contre 18 à 30 habituellement à cette période.



Indice atmosphérique "mauvais"



La journée de lundi bénéficie donc d'un indice atmosphérique de 8 à Lisieux, Caen, Cherbourg et Saint-Lô, et de 7 à Alençon, sur une échelle de 1 ("très bon") à 10 ("très mauvais").

Il est recommandé aux personnes fragiles, enfants, personnes âgées, asthmatiques ou allergiques, ou ayant des insuffisances respiratoires et cardiaques, d'éviter les efforts physiques intenses.