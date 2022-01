C’est le projet de l’association "Accrochez-nous à la vie", qui vise à sensibiliser les parents à la prévention des accidents domestiques et la protection des enfants dans leur quotidien, d’abord en voiture, puis à la maison. L’association, née en 1992 d’une initiative de la Ligue contre la violence routière et la Caisse primaire d’assurance maladie, a peu à peu étoffé son offre de prévention par des animations et formations sur les thèmes de la sécurité routière, les accidents de la vie courante et les jeux dangereux. Dernièrement, son action a été caractérisée par le prêt de sièges auto "dos à la route" dès la maternité, contribuant ainsi à observer dès le plus jeune âge l’obligation : "En voiture, on met sa ceinture!" Autre action marquante : une cuisine surdimensionnée ! “Les éléments modulables de cette cuisine sont très impressionnants. Financés par le Conseil régional, ils seront présentés au château de Beauregard mercredi 30 janvier", indique Bernard Thomasse, président de l’association.

"Accrochez-nous à la vie" est installée au centre socio culturel d’Hérouville.

Pratique. www.accrocheznousalavie.com