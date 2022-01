Public de l’opéra, chantez !

Ici, deux captives à la cour d’un pacha luttent pour sauvegarder leur intégrité entre amour et raison. Par de nombeux subterfuges, la mise en scène de Yann Dacosta et l’adaptation de Gilles Rico permet de rendre l’ouvrage lyrique plus accessible au public, invité à rompre sa passivité.

Les dialogues sont traduits en français et les spectateurs peuvent pousser la note en accompagnant certains passages. Ayant pour but de sensibiliser le public au genre, ce jeu pédagogique permet à la fois de comprendre le fonctionnement du langage d’opéra, de libérer les tabous des spectateurs afin qu’ils deviennent partie prenante de l’oeuvre.

Pratique. Mercredi 30 janvier à 15h, dimanche 3 février à 16h. Théâtre des arts, à Rouen. Tarifs 7,20/12€.www.operaderouen.fr