Handball : Colombelles n'a pas tenu la distance

La capitaine colombelloise, victime d'une entorse à la cheville, a fortement manqué à son équipe samedi 19 janvier contre Brest. "Avec elle, on aurait eu les armes pour gagner", jure Kadia Fissourou. Sans elle, le CLCH s'est incliné sur un score plus sévère que mérité (29-22). "On a accroché les Brestoises pendant cinquante minutes", précise Marion Gaignon.

Colombelles avait déjà décroché peu après le retour des vestiaires, concédant cinq buts de retard. C'est surtout en première mi-temps que les Normandes, huitièmes du classement, sont parvenues à rivaliser avec le cinquième (13-11, 30'). Plus que la défaite, Colombelles retient un contenu jugé "intéressant" et encourageant avant la réception de Bergerac samedi 26 janvier.