Stage de théâtre pour tous à Saint Pair sur mer

Débutants ou acteurs confirmés, vous pouvez tous participer au stage de théâtre organisé le 1er week-end de février, samedi 2 et dimanche 3. Vous travaillerez à maitriser votre espace et sur des textes traitant de relations familiales.

Ca se passe le samedi après-midi et soir et le dimanche soir. A l'issue du week-end, une mini représentation sera donnée face aux autres stagiaires et aux proches.

Coût du stage: 60€.

Inscriptions dès maintenant auprès de Christian Baudier au 06 30 05 85 57 ou par mail à

christian-baudier@hotmail.fr

Ecoutez Christian Baudier nous présenter ce stage de 2 jours: